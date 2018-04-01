В Сети обсуждают эротичный снимок Бузовой в трусах с вырезом в области ягодиц

Ольга Бузова на своей странице в социальной сети Instagram продемонстрировала снимок, сделанный для журнала PlayBoy. Поклонники в свою очередь стали массово обсуждать странный вырез на трусах певицы.

Вещий Олег

Вырез расположен в задней части трусов. Поклонники опасаются, что после откровенного интервью для редакторов журнала PlayBoy Бузова не может успокоить своё желание заняться сексом, и поэтому надевает вещи из секс-шопа. Девушки в комментариях уточнили, что такие трусы с вырезом сзади видели в магазине интим-услуг. Предполагается, что этот вырез нужен быстрого «завладения телом» женщины.«Олечка, а давно ты в секс-шопе покупаешь нижнее бельё? Каково оно больше года без мужчины или ты не мужчин теперь радуешь?», - написала одна из подписчиц. Прочие пользователи Instagram отметили, что вырез на трусах является очень привлекательным и может стать трендом текущего сезона.