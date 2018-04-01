Надавил на жалость: Авербух заманил к себе в команду фигуристов из Балашихи

Каток шоу «Ледниковый период. Дети» решила взять штурмом пара из Подмосковья. Роман Самохин и Кристина Еременко пришли на кастинг проекта не для того, чтобы получить призы в стиле «Спасибо за попытку», судьи сразу этого поняли.

Дарья Светозарова

Катались ребята под песню из хитового бродвейского мюзикла «Кошечки». Уже это пришлось наставникам по вкусу, хотя «Кошечек» эксплуатировали и раньше в различных проектах. Однако «заезженность» мюзикла с лихвой компенсировал оригинальный выезд пары. Ребята уверяют, что так они начинают все свои прокаты. А эффектная сложная поддержка уже не оставила сомнений – ребята в проекте!Тренирует маленьких спортсменов мама Романа, в прошлом и сама фигуристка. В превью к передаче она рассказала, что у ромы диагностировали дальнозоркость, которая только усугубляется с физическими нагрузками. Единственные нагрузки, которые мальчику были показаны – спортивные. Поэтому она и стала учить сына фигурному катанию.Татьяна Тарасова сразу узнала балашихинскую школу и «руку мастера» в виде родителей Романа. Она вспомнила, что была знакома с представителями династии Самохиных и очень ценит их талант. Когда пришло время голосовать, оказалось, что в своей команде ребят хотели бы видеть все, кроме Тани Навки. Маленьких фигуристов приглашал Роман Костомаров, усилить с их помощью свою команду мечтал Максим Траньков, но тут встал с места Илья Авербух. Оказалось, что бабушка Романа когда-то научила маленького Илью сделать первый аксель. Дальше постановщик всех номеров проекта пустился в воспоминания, а завершение добавил, что сама судьба велит Кристине и роме идти к нему. Противиться судьбе фигуристы не стали и заняли почетное место в команде Авербуха.