«Как-то вульгарно»: Фанаты раскритиковали Наташу Королеву за лишний вес

В социальных сетях разгорелись настоящие споры среди поклонников и недоброжелателей певицы Наташи Королевой. Предметом спора стала располневшая фигура знаменитости и яркий красный комбинезон.

Светлана Славянская

44-летняя певица Наташа Королева появлюсь на творческом вечере Владимира Винокура в достаточно компрометирующем наряде. И если одни поклонники посчитали, что красный откровенный комбинезон не подходит под возраст артистки, то другие стали говорить о лишнем весе Королевой.В соцсетях недоброжелатели посоветовали Наталье срочно принять меры и сесть на жесткую диету, чтобы избавиться от второго подбородка и объемных боков. При этом образ не спасло даже очень глубокое декольте, которое засветила певица.