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| | «Как-то вульгарно»: Фанаты раскритиковали Наташу Королеву за лишний вес

«Как-то вульгарно»: Фанаты раскритиковали Наташу Королеву за лишний вес

Сегодня, 19:02
В социальных сетях разгорелись настоящие споры среди поклонников и недоброжелателей певицы Наташи Королевой. Предметом спора стала располневшая фигура знаменитости и яркий красный комбинезон.

«Как-то вульгарно»: Фанаты раскритиковали Наташу Королеву за лишний вес

 

44-летняя певица Наташа Королева появлюсь на творческом вечере Владимира Винокура в достаточно компрометирующем наряде. И если одни поклонники посчитали, что красный откровенный комбинезон не подходит под возраст артистки, то другие стали говорить о лишнем весе Королевой.

В соцсетях недоброжелатели посоветовали Наталье срочно принять меры и сесть на жесткую диету, чтобы избавиться от второго подбородка и объемных боков. При этом образ не спасло даже очень глубокое декольте, которое засветила певица.
Светлана Славянская
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