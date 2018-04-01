Бузову заметили на свидании с симпатичным спортсменом

Ведущая Ольга Бузова после развода с Дмитрием Тарасовым не может обрести счастье ни с одним из мужчин. Артистка неоднократно жаловалась на одиночество, но недавно ее заметили в одном из ночных клубов в компании привлекательного мужчины.

Речь идет о волейболисте клуба «Зенит» Александре Волкове. По словам очевидцев, пара вела себя достаточно скромно, поэтому точно говорить о наличии романтических отношений между ведущей и спортсменом не решается никто. Несмотря на неловкие попытки разгадать, кем является Волков для Бузовой, нашлись смельчаки, предположившие существование любви между этими двумя людьми. Фанаты удивляются тому, что звезда шоу «Дом-2» постоянно выбирает спортсменов. Некоторые вспомнили о судьбе, якобы каждому человеку предначертан определенный путь и пройти по нему придется в любом случае.

Домбровский Сергей

Нашлись те, кто назвал Бузову и Волкова отличной парой. Симпатичный спортсмен якобы великолепно смотрится в компании очаровательной певицы. Как не старались поклонники узнать, есть ли между волейболистом и артисткой любовь или они просто приятно провели время вместе, им не удается сделать этого. Бузова в своем Instagram не выложила ни одной фотографии с того памятного вечера.