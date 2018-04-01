Мария Кожевникова призывает отказаться от телефонов и ТВ

Известная актриса Мария Кожевникова предлагает пользователям отказаться от использования смартфонов и планшетов, а также отключить телевизоры.

Татьяна Преображенская

Мария Кожевникова в своем микроблоге в социальной сети призвала пользователей отключить ТВ и максимально ограничить использование различных девайсов. Кроме того, знаменитость акцентирует внимание на том, что детям также следует поменьше пользоваться современными гаджетами.Кожевникова советует правильно питаться, а если можно, то вообще выращивать продукты на своем огороде. Девушка рекомендует больше свободного времени проводить с детьми, гулять, читать литературу и заниматься спортом.Пользователи оценили публикацию Кожевниковой. Они отметили, что звезда как всегда права. Поклонники засыпали Марию различными комплиментами, называли красавицей, умницей, прекрасной мамой и любящей женой. Фолловеры поблагодарили Кожевникову за столь мотивирующий пост.Публикация получила множество отметок «Нравится» за короткий период времени.