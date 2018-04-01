Наставники «Ледниковый период. Дети» едва не подрались за москвичку Лизу Берестовскую

На проекте «Ледниковый период. Дети» зажигаются все новые и новые звезды. Судьи очень суровы и отбирают участников с особым тщанием, учитывая каждую мелочь. Маленькие фигуристы почитали за счастье, когда зеленую кнопку с большим пальцем вверх нажимал хоть один судья, но Елизавета Берестовская заставила наставников почувствовать, что значит ждать чьего-то решения.

Дарья Светозарова

На каток Лиза вышла под аккорды русской народной песни «Валенки», и сразу же начала с тройного прыжка, любимого элемента Евгении Медведевой. Задорное катание воспитанницы Сергея Давыдова не оставило судей равнодушными. Третейский судья Татьяна Тарасова сразу начала с комплиментов техничности девочки-одиночницы, а затем дала возможность наставникам сделать свой выбор. Роман Костомаров, Илья Авербух, Татьяна Навка и Максим Траньков изъявили желание тренировать талантливую фигуристку.Дальше началась борьба за Лизу. Тарасова посоветовала Берестовской пойти к Татьяне Навке, но тут возмутился Траньков. «Я самый молодой, иди ко мне, я знаю много фишек, которые они уже не знают!», - заманивал фигурист к себе участницу. «Зато я самая красивая!», - гордо ответила Навка. А поскольку красота страшная сила, в команде Татьяны появилась первая участница.