Совсем глупая: Бузова перепутала города и прилетела в Астрахань вместо Архангельска

Российская ведущая Ольга Бузова перепутала города страны. Она прилетела в Астрахань, но удивилась, как тепло в Архангельске.

По словам Бузовой, она не решилась надевать пальто, надела только шубу, а оказалось, что на месте оказалось тепло. Также Бузова удивилась, что в аэропорту ее никто не встретил. Она организовала лобное место в зале ожидания, дабы сориентироваться и решить, как действовать далее. От комментариев Ольга воздержалась, но пообещала провести пресс-подход, если возле нее соберется как минимум десять человек с камерой.

Никита Готский

В Астрахани пройдет концерт Ольги Бузовой, мероприятие состоится 24 апреля. Все билеты давно в продаже.