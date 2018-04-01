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| | Совсем глупая: Бузова перепутала города и прилетела в Астрахань вместо Архангельска

Совсем глупая: Бузова перепутала города и прилетела в Астрахань вместо Архангельска

Сегодня, 18:52
Российская ведущая Ольга Бузова перепутала города страны. Она прилетела в Астрахань, но удивилась, как тепло в Архангельске.

Совсем глупая: Бузова перепутала города и прилетела в Астрахань вместо Архангельска

 

 

По словам Бузовой, она не решилась надевать пальто, надела только шубу, а оказалось, что на месте оказалось тепло. Также Бузова удивилась, что в аэропорту ее никто не встретил. Она организовала лобное место в зале ожидания, дабы сориентироваться и решить, как действовать далее. От комментариев Ольга воздержалась, но пообещала провести пресс-подход, если возле нее соберется как минимум десять человек с камерой. 


В Астрахани пройдет концерт Ольги Бузовой, мероприятие состоится 24 апреля. Все билеты давно в продаже.
Никита Готский
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