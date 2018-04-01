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| | Ошиблась адресом: Судьи «Ледниковый период. Дети» отказали москвичке Милане Жабиной

Ошиблась адресом: Судьи «Ледниковый период. Дети» отказали москвичке Милане Жабиной

Сегодня, 18:32
Восьмилетняя Милана Жабина из Москвы попала на кастинг проекта «Ледниковый период. Дети», и сразу покорила зрителей необычной хореографией. Ее лирический танец, казалось, обеспечит ей место в проекте, однако судьи придерживались иного мнения.

Ошиблась адресом: Судьи «Ледниковый период. Дети» отказали москвичке Милане Жабиной

 

На лед девочка вышла уверенно, и сразу выдала двойной флип. Зубцовые прыжки, настоящее испытание и для взрослого фигуриста, она также взяла с легкостью. Ни на минуту не забывая о музыке, юная Милана выполнила двойной тулуп. Вердикт судей она ждала с улыбкой, ведь ей рукоплескал весь зал, да и Татьяна Тарасова сказала девочке много теплых слов. Однако наставники нажали красные кнопки – все как один!

«Тебе нужно в танцы на льду», - заявили судьи. Лишь Максим Траньков посоветовал не уходить из фигурного катания и упорно добиваться своей цели. Зал выразил явное неодобрение, но вердикт наставников закон.
Дарья Светозарова
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