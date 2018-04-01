Ошиблась адресом: Судьи «Ледниковый период. Дети» отказали москвичке Милане Жабиной

На лед девочка вышла уверенно, и сразу выдала двойной флип. Зубцовые прыжки, настоящее испытание и для взрослого фигуриста, она также взяла с легкостью. Ни на минуту не забывая о музыке, юная Милана выполнила двойной тулуп. Вердикт судей она ждала с улыбкой, ведь ей рукоплескал весь зал, да и Татьяна Тарасова сказала девочке много теплых слов. Однако наставники нажали красные кнопки – все как один!
«Тебе нужно в танцы на льду», - заявили судьи. Лишь Максим Траньков посоветовал не уходить из фигурного катания и упорно добиваться своей цели. Зал выразил явное неодобрение, но вердикт наставников закон.
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