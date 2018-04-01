Первый прошел: Мария Морхолия попала в детский «Ледниковый период»

На «Первом канале» стартовал новый сезон главного ледового шоу страны «Ледниковый период», однако к нему добавилась важная приставка – «Дети». Формат шоу требует наставникам набрать по три одиночника и по три пары, чтобы сформировать команду. С выбором им помешает определиться третейский судья – заслуженный тренер фигурного катания России Татьяна Тарасова.

Дарья Светозарова

Команды себе набирают такие титулованные российские фигуристы, как Татьяна Навка, Роман Костомаров, Илья Авербух и Максим Траньков. Первая девочка, которая вышла на лед, покорила сердце жюри. Десятилетняя Мария Морхолия буквально очаровала Максима Транькова тройным риттбергом, а после усилили вращением, сменой ноги и позиций. Однако сердце даже суровой Татьяны Анатольевны оттаяло после финального шпагата.Судьи признались, что приняли во внимание тот факт, что Маша выступала первой, но это померкло в сравнении с ее мастерством. В итоге, девочка попала в «Ледниковый период. Дети».