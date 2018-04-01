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| | Нелли Ермолаева обнародовала первое фото после родов

Нелли Ермолаева обнародовала первое фото после родов

Сегодня, 18:02
Экс-звезда "Дом-2" Нелли Ермолаева порадовала фанатов первым фото после рождения сына. Она подарила мужу-бизнесмену Кириллу Андрееву мальчика, которого назвали Мироном. 
 

Нелли Ермолаева обнародовала первое фото после родов

 

Мирон родился 9 февраля. Его мать опубликовала фотографию в домашней одежде, за что ее раскритиковали подписчики за лишние килограммы. Ермолаева принялась оправдываться за дополнительный вес и стала худеть. Через несколько дней Нелли рассказала о своих достижениях, отметив, что смогла сбросить 16 килограммов, но добавила следующий момент, худеет она сильно медленно. 

Нелли Ермолаева обнародовала первое фото после родов

 

После расставания с первым супругом Никитой Кузнецовым Ермолаева стала встречаться с предпринимателем Кириллом Андреевым. В 2016 году они связали себя узами брака, а уже в следующем году сообщили, что ждут ребенка. Лицо сына пара не показывает, но при этом с активностью публикуют семейные фотографии в интернете. Сейчас пара отдыхает на Багамах.
Никита Готский
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