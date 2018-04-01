Стали известны подробности участия Ольги Бузовой в женской версии «Холостяка»

Популярная телеведущая Ольга Бузова после развода с Дмитрием Тарасовым так и не смогла найти себе достойного и надежного спутника по жизни. Сообщается, что Бузова может найти свою любовь на новом шоу, который станет женским аналогом «Холостяка».

Светлана Славянская

Как сообщает информационный портал Super, в новом телешоу Ольга Бузова сможет среди множества мужчин найти того единственного, который станет достойным сердца главной девушки страны. Сообщается, что проект запускает телеканал ТНТ и сейчас уже проводится мужской кастинг для кандидатов на любовь Бузовой.На данный момент, вся информация тщательно скрывается от общественности. Однако журналистам удалось узнать, что съёмки телепроекта пройдут уже этим летом в одном из романтичных уголков Европы.