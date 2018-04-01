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| | СМИ нашли 5 доказательств любви Тилля Линдеманна и Светланы Лободы

СМИ нашли 5 доказательств любви Тилля Линдеманна и Светланы Лободы

Сегодня, 17:52
Ранее в Сети появились сведения о беременности Светланы Лободы от Тиля Линдеманна. Журналисты нашли пять подтверждений связи звездной пары.

СМИ нашли 5 доказательств любви Тилля Линдеманна и Светланы Лободы

 

Многие считают, что между украинской певицей и немецким музыкантом всемирно известной группы роман. СМИ поискали и смогли найти пять факторов, подтверждающих любовные отношения Лободы и Линдеманна.

Познакомились Тилль и Светлана летом 2017 года в Бау на фестивале "Жара". Тогда певица выложила совместное фото в Сеть. Далее появился другой снимок, где лидер Rammstein держит в руках листовку с надписью "Спасите", а Лобода прокомментировала это так: "Тиль просил вам передать".

Получив музыкальную премию, Тилль первым поздравил Светлану с наградой. Она обнародовала ролик, отмечая свое общение с неким мужчиной. "Первым поздравил ты. Скучаю", - написала она. Другие посты подобного характера, в них Лобода утверждает, как скучает за Линдеманном, поэтому фанаты и решили музыканты являются влюбленными.
Никита Готский
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