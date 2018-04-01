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| | Пэрис Хилтон приехала во Львов на открытие "Гранд отеля"

Пэрис Хилтон приехала во Львов на открытие "Гранд отеля"

Сегодня, 17:40
На открытие "Гранд отеля" во Львове приехали политики, артисты и спортсмены. Среди гостей присутствовала Пэрис Хилтон.

Пэрис Хилтон приехала во Львов на открытие "Гранд отеля"

 

Депутат "Блока Петра Порошенко", бизнесмен Григорий Козловский открыл во Львове "Гранд отель". Среди гостей, спешивших на красную дорожку по поводу мероприятия, были замечены музыканты Дзидзьо, Злата Огневич, Мария Яремчук, ведущая Катя Осадчая, актер Алексей Горбунов, футболист Артем Федецкий, а также некоторые политические деятели.

Ожидали местные жители и туристы главную звезду открытия "Гранд отеля" актрису Пэрис Хилтон. В СМИ сообщалось, что владелец гостиницы Григорий Козловский заплатил за приезд знаменитости 500 000 долларов. Хилтон сама является родственницей гостиничного магната Баррона Хилтона. Одиннадцать лет назад предприниматель подписал завещание, согласно которому большая часть его имущества переходила на нужды благотворительности. "Гранд отель" открылся 31 марта во Львове.
Никита Готский
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