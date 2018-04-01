Шоу «Смак» с Добронравовым возмутило зрителей

Актер Федор Добронравов стал участником кулинарного шоу «Смак» с Иваном Ургантом. Передача вызвала недовольство у зрителей. Причиной этому послужило то, что организаторы не пометили дату съемки.

Домбровский Сергей

Федор Добронравов перенес инсульт. Сейчас он находится в клинике, у него постепенно восстанавливается речь. Актера частично парализовало, близкие сидят рядом с ним. По словам Добронравова, его состояние стремительно улучшается. Врачи не рекомендуют звезде сериала «Сваты» покидать больницу до конца апреля. Ранее медики предполагали выписать актера раньше, но болезнь внесла некоторые коррективы. Добронравов перенес операцию и вдобавок ко всему простудился. В результате реабилитация после инсульта затянулась.«Смак» показали 31 марта, люди думали, что видят передачу в прямом эфире. Многие начали интересоваться здоровьем актера, поскольку в изданиях появилась информация о его госпитализации. Зрители обвинили СМИ во лжи. Раз звезда «Сватов» снимается в передаче, значит он чувствует себя нормально, а газеты в очередной раз преподносят людям ложь. Позже зрители узнали, шоу показывали в записи. Возмущениям людей не было предела.В передаче «Смак» Ургант задал Добронравову вопрос о его сыновьях. По словам актера, мальчики росли неспокойными, они часто дрались. Однажды пришлось отправить их к хирургу, дабы тот зашил рваные раны на ребятах после подобных выяснений отношений. В рамках шоу Добронравов приготовил борщ и лобио по рецепту своей матери.