Стало известно, почему русские звезды бегут из России

Российские знаменитости в последнее время становятся обладателями паспортов европейских стран. Специалисты поведали общественности, почему звезд так тянет за границу.

Анна Котова

Недавно стало известно, что паспорта Кипра получили артист Максим Галкин и певица Алла Пугачева. Многие пользователи решили, что знаменитая пара просто бежит из страны. Однако пока неизвестно правда это или вымысел. По этому поводу высказался писатель-сатирик Виктор Шендерович, который сказал, что сейчас многие так поступают и это не может говорить о побеге. Также по этому вопросу высказал свое мнение продюсер Иосиф Пригожин. Звезда сообщил, что второе гражданство – это такая страховка. Например, границы закрыли, а знаменитости с европейским паспортом смогут их пересекать и давать концерты за рубежом.Отметим, что получить гражданство Кипра достаточно просто. Для этого необходимо всего лишь купить недвижимость в стране на круглую сумму, а также внести средства в экономику государства. Поэтому же способу пошли и Галкин, и Пугачева. Теперь знаменитости могут посетить примерно 167 стран, причем для этого им не потребуются визы.