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| | Стало известно, почему русские звезды бегут из России

Стало известно, почему русские звезды бегут из России

Сегодня, 16:58
Российские знаменитости в последнее время становятся обладателями паспортов европейских стран. Специалисты поведали общественности, почему звезд так тянет за границу.

Стало известно, почему русские звезды бегут из России

 

Недавно стало известно, что паспорта Кипра получили артист Максим Галкин и певица Алла Пугачева. Многие пользователи решили, что знаменитая пара просто бежит из страны. Однако пока неизвестно правда это или вымысел. По этому поводу высказался писатель-сатирик Виктор Шендерович, который сказал, что сейчас многие так поступают и это не может говорить о побеге. Также по этому вопросу высказал свое мнение продюсер Иосиф Пригожин. Звезда сообщил, что второе гражданство – это такая страховка. Например, границы закрыли, а знаменитости с европейским паспортом смогут их пересекать и давать концерты за рубежом.

Отметим, что получить гражданство Кипра достаточно просто. Для этого необходимо всего лишь купить недвижимость в стране на круглую сумму, а также внести средства в экономику государства. Поэтому же способу пошли и Галкин, и Пугачева. Теперь знаменитости могут посетить примерно 167 стран, причем для этого им не потребуются визы.
Анна Котова
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