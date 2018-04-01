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| | Дело труба: Участник «Я могу» сгибает в трубочку лопаты

Дело труба: Участник «Я могу» сгибает в трубочку лопаты

Сегодня, 16:54
Не так давно в эфирной сетке «Первого канала» появилась передача «Я могу» с всенародным кумиром Леонидом Якубовичем в роли ведущего. В студию программы приходят люди, обладающие разнообразными уникальными способностями и объединяет их девиз шоу «Я могу!».

Дело труба: Участник «Я могу» сгибает в трубочку лопаты

 

Один из гостей передачи заставил зрителей вспомнить знаменитую сцену из «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона», в которой герой Василия Ливанова разгибает кочергу, предварительно испорченную руками доктора Ройлота. Однако Дмитрий Казаков упражнялся не на кочерге, а на лопатах. Он поочередно сгибал огромные совковые лопаты. Пять предметов он свернул в рулон всего за полторы минуты. При этом диаметр самой большой окружности составил 36 миллиметров. Достижение Дмитрия зафиксировал представитель Книги рекордов России, а Леонид Якубович выплатил причитающуюся участнику премию, поскольку он выполнил обещанное – меньше, чем за две минуты свернул в трубочку пять больших лопат.

«Испортил хорошую вещь, но это того стоило», - изрек Леонид Аркадьевич. Под аплодисменты зала рекордсмен удалился, чтобы уступить место знатоку гитар. Он, кстати, тоже прошел испытание удачно, отгадав из чего сделанна каждая гитара только по звуку.
Дарья Светозарова
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