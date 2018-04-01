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| | Британский актер слетал на отдых за чужой счет

Британский актер слетал на отдых за чужой счет

Сегодня, 16:53
Юморист Росс Смит воспользовался билетом полного тезки и отправился на встречу приключениям в Гамбург. Об этом комедийный актер рассказал пользователям в микроблоге Twitter.

Британский актер слетал на отдых за чужой счет

 

Однажды вечером Росс Смит получил сообщение от незнакомцев в Facebook. Ребята предлагали комику поехать с ними в Гамбург, так как их приятель – полный тезка актера, в последний момент изменил планы и отменил вояж. Дабы билеты не пропадали даром молодые люди решили найти человека с таким же именем и фамилией, как у их друга. Ребята воспользовались поисковиками и вышли на Росса Смита. Сначала юморист собирался отказаться от приглашения, но его приятель посоветовал ему поехать в Гамбург, чтобы развеяться и получить массу эмоций. В итоге актер согласился поехать на отдых в Германию.

По словам Росса Смита, сложно проводить время с совершенно незнакомыми людьми. Это необычный опыт, но он понравился комику. Сначала молодые люди опасались и вели себя сдержанно, но по прошествии времени они стали более раскрепощенными. Росс Смит остался доволен поездкой в Гамбург за счет своего тезки.
Домбровский Сергей
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