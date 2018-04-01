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| | 3-летний сын Сергея Лазарева поздравил отца с днем рождения песней

3-летний сын Сергея Лазарева поздравил отца с днем рождения песней

Сегодня, 16:38
Певец Сергей Лазарев получил самый важный подарок на свое 35-летие. Знаменитого отца трогательно поздравил с днем рождения его любимый сын Никита песней крокодила Гены.

3-летний сын Сергея Лазарева поздравил отца с днем рождения песней

 

Знаменитый исполнитель Сергей Лазарев опубликовал видеоролик в Instagram, на котором его сын исполняет песню персонажа мультфильма «Чебурашка». «Самый первый подарок на ДР сегодня с утра...», - подписал видео певец. Подписчики Сергея Лазарева растрогались исполнением песни маленьким Никитой и присоединились к поздравлениям именинника. Фолловеры отмечают, что у мальчика отличный слух и голос. За первый час видео набрало более 500 тыс просмотров.

Сергею Лазареву удавалось около двух лет скрывать своего сына Никиту. Лишь в конце 2016 года стало известно о том, что у Лазарева есть ребенок. Артист уделяет много времени сыну и часто берет с собой в поездки.
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