Поклонники не узнали Серябкину на новом фото из-за отсутствия макияжа

Фанаты не узнают певицу Ольгу Серябкину на ее новой фотографии. Звезда опубликовала странный снимок в Instagram.

Никита Готский

На новом изображении Серябкина находится на зеленом газоне в лежачем положении с непонятным выражением лица. Согласно подписи к фотографии, Серябкиной легко быть нежной, когда это взаимно.Подписчики принялись комментировать новое изображение певицы из популярной группы "Серебро". Одни написали, что не могут узнать Ольгу на таком снимке, такой загадочной она смотрится, к тому же на фотографии популярная певица запечатлена без макияжа. Другие отметили красоту Серябкиной: "Какая красивая", "светишься теплом". Через 5 минут после публикации снимок набрал 10,8 тысяч лайков.