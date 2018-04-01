Поклонники не узнали Серябкину на новом фото из-за отсутствия макияжа

На новом изображении Серябкина находится на зеленом газоне в лежачем положении с непонятным выражением лица. Согласно подписи к фотографии, Серябкиной легко быть нежной, когда это взаимно.
Подписчики принялись комментировать новое изображение певицы из популярной группы "Серебро". Одни написали, что не могут узнать Ольгу на таком снимке, такой загадочной она смотрится, к тому же на фотографии популярная певица запечатлена без макияжа. Другие отметили красоту Серябкиной: "Какая красивая", "светишься теплом". Через 5 минут после публикации снимок набрал 10,8 тысяч лайков.
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