Пиарится на трагедии: Фанаты пристыдили Пугачеву из-за старшего внука

Старший внук Примадонны Никита Пресняков выложил в своем блоге петицию, в которой граждане просят наказать виновных в пожаре в ТЦ в Кемерове. Отпрыск Кристины Орбакайте решил прокомментировать общенародное послание, но вместо поддержки получил массу упреков в свой адрес от своих же подписчиков.

Дарья Светозарова

В комментарии к петиции Пресняков-младший потребовал, чтобы пользователи подписали петицию. Вместе с этим он поделился своими ощущениями от произошедшего, отметив, что его «трясет от сопереживания и бомбит от несправедливости», после чего выразил соболезнования всем, кто пострадал при пожаре или потерял в «Зимней вишне» родных и близких. Далее внук Аллы Борисовны написал, что не понимает людей, которые ради стремления набить карманы деньгами не брезгуют ничем, и в то время, как обычные люди погибают, они ни о чем не думают и купаются в роскоши.Многие фанаты поддержали кумира и стали писать подобные комментария и упреки власть предержащим и недобросовестным коммерсантам, однако некоторым претензии Преснякова-младшего показались неуместными. Они возмутились тем, что Никита мыслит не как россиянин и возводит напраслину на страну, которая его вырастила. Некоторые пользователи обратились к самой Алле Борисовне и пристыдили ее за внука. По их мнению, Никита просто пиарится на трагедии, и делает это потому, что учился за границей.Артист не стал поддаваться на провокацию. Раньше он уже писал своим подписчикам, что если их не устраивает его мировоззрение, они могут отписаться от него.