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| | Пиарится на трагедии: Фанаты пристыдили Пугачеву из-за старшего внука

Пиарится на трагедии: Фанаты пристыдили Пугачеву из-за старшего внука

Сегодня, 16:17
Старший внук Примадонны Никита Пресняков выложил в своем блоге петицию, в которой граждане просят наказать виновных в пожаре в ТЦ в Кемерове. Отпрыск Кристины Орбакайте решил прокомментировать общенародное послание, но вместо поддержки получил массу упреков в свой адрес от своих же подписчиков.

Пиарится на трагедии: Фанаты пристыдили Пугачеву из-за старшего внука

 

В комментарии к петиции Пресняков-младший потребовал, чтобы пользователи подписали петицию. Вместе с этим он поделился своими ощущениями от произошедшего, отметив, что его «трясет от сопереживания и бомбит от несправедливости», после чего выразил соболезнования всем, кто пострадал при пожаре или потерял в «Зимней вишне» родных и близких. Далее внук Аллы Борисовны написал, что не понимает людей, которые ради стремления набить карманы деньгами не брезгуют ничем, и в то время, как обычные люди погибают, они ни о чем не думают и купаются в роскоши.

Многие фанаты поддержали кумира и стали писать подобные комментария и упреки власть предержащим и недобросовестным коммерсантам, однако некоторым претензии Преснякова-младшего показались неуместными. Они возмутились тем, что Никита мыслит не как россиянин и возводит напраслину на страну, которая его вырастила. Некоторые пользователи обратились к самой Алле Борисовне и пристыдили ее за внука. По их мнению, Никита просто пиарится на трагедии, и делает это потому, что учился за границей.

Артист не стал поддаваться на провокацию. Раньше он уже писал своим подписчикам, что если их не устраивает его мировоззрение, они могут отписаться от него.
Дарья Светозарова
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