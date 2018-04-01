Модель Анастасия Решетова рассказала, как почувствовать себя секс-бомбой

Модель Анастасия Решетова рассказала, что девушка может прекрасно выглядеть и без дорогостоящих процедур у косметолога или люксовой косметики. Секрет Анастасии в том, чтобы любимый мужчина каждый день говорил слова восхищения и тогда каждая девушка почувствует себя настоящей секс-бомбой.
«Жаль, что мужики этого не понимают», «Очень плохо, что не все хотят это понять», «Нельзя быть такой красивой и стройной. Спасибо, за совет», «Да, только она выглядит силиконовой бомбой! А натурального у тебя что-нибудь осталось?», «Имея деньги все могут выглядишь так, тут ничего сверхъестественного нет!», - заявили фолловеры Решетовой.
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