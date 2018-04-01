«Писька-трудяжка»: Лена Миро не верит в воздержание Бузовой

Знаменитая российская блогерша Лена Миро в своем блоге рассуждала о заявлении Ольги Бузовой, что у нее не было секса очень долго.

Лена Миро написала, что не верит в воздержание «святой» Ольги Бузовой, которая заявила, что отказалась от секса примерно два года назад. Как говорит сама исполнительница, причиной тому ее работа, у нее просто нет времени на личную жизнь. Также Бузова сказала, что полностью себя отдает поклонницам, которые, по словам Миро, видят в исполнительнице только голую сестру по разуму. По поводу высказывания певицы блогерша написала, что это полная чушь и вранье. Дело в том, что у Ольги есть свободное время, так что ей не стоит изображать из себя «письку-трудяжку».

Анна Котова

После этого Лена Миро задалась вопросом, почему же у Ольги Бузовой нет секса. Блогерша пришла к выводу, что причиной этому не сексуальность знаменитости, которая не возбуждает мужчин. Ни один мужик не хочет Бузову, будь то трансгендер или еще кто. По мнению лены Миро, Дмитрий Тарасов тоже сбежал от Ольги, так как узнал, что в браке могут быть не только фотосессии, но и секс. В завершении блогерша написала, что именно поэтому Ольге Бузовой долго придется воздерживаться от секса.