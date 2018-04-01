Рапунцель рожает первого ребёнка, пока Дмитренко рассказывает семейные тайны

Ольга по прибытии в больницу прошла все необходимые обследования и стала дожидаться волнующей встречи с доченькой. Вскоре девушке сделали анестезию. Тем временем отец её малышки не отходил от будущей мамы ни на шаг и старался сделать ей так комфортно, насколько позволяли силы. Перед отправлением в родзал девушка уснула, а Дмитрий решил не терять времени и отравился по «наказу» домой.
Во время родов пару не оставляются журналисты, с которыми Дмитренко делится всеми секретами прошлого, будущего и настоящего. Дмитрий рассказал, что схватки он почувствовал вместе с Ольгой. На протяжении всей беременности мужчина будто слился с девушкой и даже был готов кормить ребёнка грудью, если бы мог. Он также заявил, что исполнял все прихоти беременной Рапунцель, большинство из которых оказались бессмысленными.
Когда девушка окунулась в царство Морфея, Дмитрий поехал домой за вещами. Там он записал эксклюзивное видео из детской комнаты, которую они приготовили для дочери. Кстати, малышку назовут так, как захотел Дмитрий, и окрестят «по-особенному» через 40 недель. Но он не позволит называть её или как-то ассоциировать с Рапунцель. Ольга – очень набожная и везде держит рядом икону Матроны. Даже во время родов она не выпускает её из рук.
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