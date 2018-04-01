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| | Рапунцель рожает первого ребёнка, пока Дмитренко рассказывает семейные тайны

Рапунцель рожает первого ребёнка, пока Дмитренко рассказывает семейные тайны

Сегодня, 15:27
Ольга Рапунцель шокировала поклонников тем, что рано утром оказалась в Московском перинатальном центре – у девушки начались схватки и сейчас она уже находится в родовом зале.

Рапунцель рожает первого ребёнка, пока Дмитренко рассказывает семейные тайны

 

Ольга по прибытии в больницу прошла все необходимые обследования и стала дожидаться волнующей встречи с доченькой. Вскоре девушке сделали анестезию. Тем временем отец её малышки не отходил от будущей мамы ни на шаг и старался сделать ей так комфортно, насколько позволяли силы. Перед отправлением в родзал девушка уснула, а Дмитрий решил не терять времени и отравился по «наказу» домой.

Рапунцель рожает первого ребёнка, пока Дмитренко рассказывает семейные тайны

 

Во время родов пару не оставляются журналисты, с которыми Дмитренко делится всеми секретами прошлого, будущего и настоящего. Дмитрий рассказал, что схватки он почувствовал вместе с Ольгой. На протяжении всей беременности мужчина будто слился с девушкой и даже был готов кормить ребёнка грудью, если бы мог. Он также заявил, что исполнял все прихоти беременной Рапунцель, большинство из которых оказались бессмысленными.

Рапунцель рожает первого ребёнка, пока Дмитренко рассказывает семейные тайны

 

Когда девушка окунулась в царство Морфея, Дмитрий поехал домой за вещами. Там он записал эксклюзивное видео из детской комнаты, которую они приготовили для дочери. Кстати, малышку назовут так, как захотел Дмитрий, и окрестят «по-особенному» через 40 недель. Но он не позволит называть её или как-то ассоциировать с Рапунцель. Ольга – очень набожная и везде держит рядом икону Матроны. Даже во время родов она не выпускает её из рук.
 
 

Пара решила, что на родах они будут вместе. Дмитрий считает, что партнёрские роды – естественный процесс, который даже не требует объяснений. «Многие порицают это, а я считаю, что это нормально — когда мужчина поддерживает свою женщину во время родов. Как опора и стена», - хотя он не отрицает, что после события мнение у него может измениться. Но малышку в руки возьмёт только после жены. Дмитрий также знает, что подарит новоиспечённой маме. Напомним, что 4 апреля родилась сама Ольга: её муж обещает сделать что-то особенное и чтобы на память.
 
 

Не менее грандиозной станет и выписка девушек из роддома: Оля пожелала белый лимузин, воздушные шары, ангелов, антиматоров. И в благодарность за дочь Дмитрий всё организует. Было ещё кое-что, чем он поделился с поклонниками: они не доверят девочку ни бабушкам, ни няням. Их поддерживают и родители пары. А через несколько лет Оля и Дима планируют родить сына.
Елизавета Трюфель
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