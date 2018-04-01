Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

В Мордовии обитает кот-предсказатель Российский дипломат в Лондоне рассказал, кто стоит за «делом Скрипаля» Одна из самых красивых стюардесс России задержана за угон автомобиля BlackBerry сделала свой онлайн-магазин приложений бесплатным Смартфон iPhone SE 2 не выйдет в 2018 году Блогера и оппозиционера Михаила Светова избили в Кемерово Скончался академик РАН Владимир Накоряков Интернет-эксперимент показал, что коты всегда садятся в круг Рапунцель рожает первого ребёнка, пока Дмитренко рассказывает семейные тайны В Goat Simulator введут королевскую битву Пользователи пришли в восторг от «мистических» обоев для iPhone Хлеб для космонавтов сможет храниться 2 года
| | Яна Рудковская продемонстрировала красивую грудь в Париже

Яна Рудковская продемонстрировала красивую грудь в Париже

Сегодня, 15:34
Российская ведущая Яна Рудковская показала сочную грудь во время фотосессии в Париже. Звезда сотрудничала с изданием L'Officiel Russia.

Яна Рудковская продемонстрировала красивую грудь в Париже

 

Снимки с фотосета Рудковская выложила в Instagram-аккаунт. Ее поклонники по достоинству оценили внешность 43-летней ведущей. Люди хвалят знаменитость за способность следить за собой и оставаться красивой и привлекательной. Кадры обрели популярность среди фолловеров, они набрали 400 тысяч лайков со стороны фанатов.

Яна Рудковская продемонстрировала красивую грудь в Париже

 

Подверглась Яна Рудковская и критике. Пользователи напоминают ей о несовершеннолетних детях, но были поставлены на место ярыми поклонниками ведущей. Они с большим нетерпением ждут выхода апрельского номера журнала с новыми фотографиям
Никита Готский
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Яна Рудковская похвасталась снимками с отдыха в Париже
Яна Рудковская похвасталась снимками с отдыха в Париже

Российская телеведущая, музыкальный продюсер Димы Билана Яна Рудковская похвасталась своим подписчикам, как она завтракает в Париже.

Яна Рудковская показала все прелести своей фигуры
Яна Рудковская показала все прелести своей фигуры

Знаменитая телеведущая и продюсер Билана Яна Рудковская опубликовала фотографию в купальнике на своей страничке в Instagram, чем покорила своих поклонников.

Яна Рудковская снялась в необычной готической фотосессии
Яна Рудковская снялась в необычной готической фотосессии

Известный продюсер и супруга фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская снялась в необычной готической фотосессии. Сама 41-летняя звезда рассказала, что

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости