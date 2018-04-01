Яна Рудковская продемонстрировала красивую грудь в Париже

Российская ведущая Яна Рудковская показала сочную грудь во время фотосессии в Париже. Звезда сотрудничала с изданием L'Officiel Russia.

Снимки с фотосета Рудковская выложила в Instagram-аккаунт. Ее поклонники по достоинству оценили внешность 43-летней ведущей. Люди хвалят знаменитость за способность следить за собой и оставаться красивой и привлекательной. Кадры обрели популярность среди фолловеров, они набрали 400 тысяч лайков со стороны фанатов.

Никита Готский

Подверглась Яна Рудковская и критике. Пользователи напоминают ей о несовершеннолетних детях, но были поставлены на место ярыми поклонниками ведущей. Они с большим нетерпением ждут выхода апрельского номера журнала с новыми фотографиям