Анастасия Волочкова без макияжа поздравила с Вербным воскресеньем

Скандальная балерина Анастасия Волочкова в Вербное воскресенье успела посетить московскую церковь, а также поздравить с праздников своих многочисленных фанатов. Однако пользователи в Сети стали активно обсуждать внешность балерины без макияжа.

Анастасия Волочкова в Instagram разместила снимок, которым показала себя без макияжа на фоне собора. В посту под снимком балерина написала: «Хорошего и светлого вам Вербного воскресенья! Любви и добра! Храните свет в душе и живите на позитиве!». Пользователи Сети ответили знаменитости взаимностью, однако некоторых поклонников смутил внешний вид Волочковой.

Светлана Славянская

В комментариях фолловеры стали утверждать, что Анастасии не стоит выходить в люди без макияжа. Из-за подобных оскорблений даже в день церковного праздника, балерина вынуждена была закрыть возможность оставлять ей комментарии.