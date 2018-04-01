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| | «Деревенские танцы»: Сергей Шнуров поразил поклонников фото в странном стиле

«Деревенские танцы»: Сергей Шнуров поразил поклонников фото в странном стиле

Сегодня, 15:00
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров любит эпатировать публику. В этот раз певец выставил в Instagram фото в стиле «деревенских танцев».

«Деревенские танцы»: Сергей Шнуров поразил поклонников фото в странном стиле

 

Это был кадр из фильма «Я худею», где Сергей Шнуров сыграл не главную, но значимую роль. Большинство поклонников узнали образ и похвалили и само кино, и то, как там себя проявил лидер группы «Ленинград». Впрочем, были и те, кто расценивал фото именно, как демонстрацию «деревенского Шнурова», как сообщает VladTime.

Они отметили, что вышло интересно, хоть и не совсем соответствующе реалиям глубинки, поскольку и забор очень ровный, и умывальник слишком новый, а костюм следовало бы погрязнее сделать. Некоторые подписчики также отметили, что в таком стиле Сергей Шнуров выглядит очень старо, подчеркнув, что певцу стоит уже себя поберечь.

Ирина Летинская
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