«Деревенские танцы»: Сергей Шнуров поразил поклонников фото в странном стиле

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Мнения
Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…
От Редактора
Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…
Сергей Шнуров взволновал своих поклонников непривычной для его стиля ностальгической фотографией. Снимок он выложил на стену своего Instagram.
Сергей Шнуров, лидер музыкальной группы «Ленинград», называет мифом здоровый образ жизни.
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал на своей официальной страничке Instagram фото с женой Матильдой. За четверть часа снимок набрал более 15,2