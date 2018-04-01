Сын Олега Скрипки не дает ему спать по утрам своим пением

Известный украинский рок-музыкант Олег Скрипка опасается, что его сын не даст ему нормально спать по утрам. Сейчас певец трудится над сольным проектом своего отпрыска.

Никита Готский

Недавно Олег Скрипка провел отпуск во Франции, теперь же он снова "в строю" и занимается музыкой. Артист признается, что работает над сольным проектом 10-летнего сына Устима. Мальчик и сам нередко выходит на сцену и имеет желание быть артистом, но о гастролях лидер группы "Вопли Видоплясова" пока не задумывался. По словам музыканта, Устим ходит в школу, поэтому давать концерты ему крайне сложно. К тому же, как говорит рок-исполнитель, нужно спрашивать разрешения на выступления у матери Устима, поэтому "там не все так просто".По утрам, когда Скрипка спит, его сын начинает петь, а это не сильно нравится вокалисту. Он осознает, что мальчика необходимо устроить в какую-то музыкальную школу. Олег вспоминает, как сам любил петь утром, но ныне он это не практикует.