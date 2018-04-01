Сын Олега Скрипки не дает ему спать по утрам своим пением

Недавно Олег Скрипка провел отпуск во Франции, теперь же он снова "в строю" и занимается музыкой. Артист признается, что работает над сольным проектом 10-летнего сына Устима. Мальчик и сам нередко выходит на сцену и имеет желание быть артистом, но о гастролях лидер группы "Вопли Видоплясова" пока не задумывался. По словам музыканта, Устим ходит в школу, поэтому давать концерты ему крайне сложно. К тому же, как говорит рок-исполнитель, нужно спрашивать разрешения на выступления у матери Устима, поэтому "там не все так просто".
По утрам, когда Скрипка спит, его сын начинает петь, а это не сильно нравится вокалисту. Он осознает, что мальчика необходимо устроить в какую-то музыкальную школу. Олег вспоминает, как сам любил петь утром, но ныне он это не практикует.
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