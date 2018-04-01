Жасмин рассказала об успехах своей дочери в гимнастике

Жасмин поделилась с подписчиками фото со своей дочкой. Певица радуется успехам Марго в гимнастике.

Исполнительница опубликовала новое фото в Instagram со своей дочерью Марго. На фото певица обнимает дочку, которая хвастается своими трофеями – золотой медалью, кубком и грамотой. В описании Жасмин похвасталась, что Марго заняла второе место на соревнованиях по гимнастике. Исполнительница также назвала свою дочь «серебряной девочкой».Подписчики поздравили Марго и подметили, что дочка унаследовала талант достигать успеха от своей великолепной мамы. Некоторые из фанатов подметили красоту девочки и её сходство с звёздной мамой.