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| | Жасмин рассказала об успехах своей дочери в гимнастике

Жасмин рассказала об успехах своей дочери в гимнастике

Сегодня, 14:17
Жасмин поделилась с подписчиками фото со своей дочкой. Певица радуется успехам Марго в гимнастике.

Жасмин рассказала об успехах своей дочери в гимнастике

Исполнительница опубликовала новое фото в Instagram со своей дочерью Марго. На фото певица обнимает дочку, которая хвастается своими трофеями – золотой медалью, кубком и грамотой. В описании Жасмин похвасталась, что Марго заняла второе место на соревнованиях по гимнастике. Исполнительница также назвала свою дочь «серебряной девочкой».

Подписчики поздравили Марго и подметили, что дочка унаследовала талант достигать успеха от своей великолепной мамы. Некоторые из фанатов подметили красоту девочки и её сходство с звёздной мамой.
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