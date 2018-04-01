Жасмин рассказала об успехах своей дочери в гимнастике

Жасмин рассказала об успехах своей дочери в гимнастикеСегодня, 14:17
Подписчики поздравили Марго и подметили, что дочка унаследовала талант достигать успеха от своей великолепной мамы. Некоторые из фанатов подметили красоту девочки и её сходство с звёздной мамой.
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Жасмин поздравила свою 6-летнюю дочь Маргариту с ее днем рождения, и показала своим поклонникам ее фото.
Знаменитая певица Жасмин посетила мюзикл «Руслан и Людмила» со своей маленькой дочерью. Сама Жасмин рассказала об этом событии в своём Instagram.
Певица Жасмин на своей странице в Instagram опубликовала совместное фото с старшим сыном Михаилом. Подписчики аккаунта поразились сходству сына с певицей и