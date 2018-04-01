Звезда «Папиных дочек» рассказала, как стать её другом

Екатерина Старшова, звезда сериала «Папины дочки», на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написала своим поклонникам, как стать ее другом.

«Вконтакте» артистка написала, что если кто-то хочет стать ее другом, то пользователю нужно просто подписаться на ее новый аккаунт в Instagram. В этой соцсети знаменитость можно найти по нику ekaterina_starshova. После этого нужно сделать скрин подписки, отправить его в личные сообщения и артистка добавит желающего в друзья. В случае, если Катя долго не отвечает, нужно еще раз написать сообщение, в любом случае знаменитость ответит. Также Старшова написала, кто отпишется с ее страницы, того она удалит из друзей. В комментариях к посту одна из поклонниц задала вопрос, что не понимает происходящего в Instagram, то ли Катя поменяла ник, то ли это новая страница. На это сама артистка ответила, что просто поменяла ник.

Анна Котова

Ранее сообщалось, что Катя Старшова рассказала поклонникам, как попала на телевидение. Оказалось, кастинг пройти им подсказала знакомая. Однако родители не надеялись на успех, но неожиданно для всех Катя прошла.