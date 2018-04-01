Известный писатель Эндрю Мортон, прославившийся за книгу о принцессе Диане, решил дать характеристику и другим членам британской королевской семьи. По его мнению, Елизавета II больше верит во внуков, чем в собственного сына.

Мортон утверждает, что такие сведения получил от надёжных источников при королевском дворе. Елизавета II не считает своего сына, принца Чарльза, достойным, потому что не видит его похожим на наследника монархии. Британская королева, как отмечает Мортон, иногда словно и не хочет думать о том, что этот человек – родной ей по крови, как сообщает VladTime.

Зато внуки Гарри и Уильям Елизавету II радуют гораздо больше. Например, королева была под большим впечатлением от того, как принц Гарри был её представителям по делам британской короны, а также как решил ситуацию с Меган Маркл. Оба внука также очень хорошо ладят с общественностью, и на фоне этого Чарли, сын королевы, сильно проигрывает во всех смыслах.

Ирина Летинская