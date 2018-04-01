Елизавета II больше верит во внуков, чем в собственного сына

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Мнения
Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…
От Редактора
Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…
Королева Англии Елизавета II официально разрешила своему внуку принцу Гарри взять в жены актрису Меган Маркл. Об этом стало известно 15 марта на Тайном совете
Принцу Гарри и Меган Маркл было отказано самостоятельно планировать свою свадьбу, а также выбрать место для праздничного торжества. Королева Елизавета II
Американская актриса Меган Марк, невеста принца Гарри, впервые приняла участие в традиционном мероприятии королевской семьи, на котором также была королева