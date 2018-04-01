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| | Музыкальные вкусы 5-летнего сына Плющенко шокировали пользователей

Музыкальные вкусы 5-летнего сына Плющенко шокировали пользователей

Сегодня, 14:29
В социальной сети Instagram пользователи активно комментируют видео с очередной тренировки сына Евгения Плющенко 5-летнего Александра. Мальчик занимается под любимую песню, в которой идет речь о бурных любовных забавах. Многие были шокированы такими музыкальными вкусами маленького Александра.

Музыкальные вкусы 5-летнего сына Плющенко шокировали пользователей

 

Сыну Плющенко очень нравится песня Black рэпера GAZIROVKA. Сама композиция, конечно, не для прослушивания детьми. 5-летний Александр подпевает: "Black Bacardi, танцы в моей кровати. Не говори мне "Хватит!". В адрес родителей мальчика посыпалась критика за то, что разрешают слушать такие песни. Другие просто посмеялись от души и не посчитали это поводом для беспокойства.

Родители Александра никак не отреагировали на критику. "Ну почему мне нравится эта песня, до сих пор понять не могу", - так подписан видеоролик в аккаунте Александра Плющенко.
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