Музыкальные вкусы 5-летнего сына Плющенко шокировали пользователей

В социальной сети Instagram пользователи активно комментируют видео с очередной тренировки сына Евгения Плющенко 5-летнего Александра. Мальчик занимается под любимую песню, в которой идет речь о бурных любовных забавах. Многие были шокированы такими музыкальными вкусами маленького Александра.

Сыну Плющенко очень нравится песня Black рэпера GAZIROVKA. Сама композиция, конечно, не для прослушивания детьми. 5-летний Александр подпевает: "Black Bacardi, танцы в моей кровати. Не говори мне "Хватит!". В адрес родителей мальчика посыпалась критика за то, что разрешают слушать такие песни. Другие просто посмеялись от души и не посчитали это поводом для беспокойства.Родители Александра никак не отреагировали на критику. "Ну почему мне нравится эта песня, до сих пор понять не могу", - так подписан видеоролик в аккаунте Александра Плющенко.