На рыбалку, к сородичам: Варнава насмешила фанатов перекошенным лицом

Артистка Катя Варнава опубликовала на своей странице новое фото, которое повеселило пользователей.

Для нового снимка Варнава позировала в салоне авто. Саму фотографию знаменитость подписала, что едет на рыбалку к сородичам. Однако не только это привлекло внимание поклонников, а то, что артистка как всегда корчила лицо. Для снимка Катя сделала губы, как у уточки. Именно это и насмешило пользователей. Также фотография привлекает внимание тем, что у Варнавы на ней такие красивые и бездонные голубые глаза. Подписчики написали много комментариев, в которых одни восхищались красотой артистки. Другие написали шуточки по поводу перекошенного лица. Один из пользователей написал, что таким лицом Варнава распугает всю рыбу, что артистке придется только отметить приезд и все.

Анна Котова

Ранее сообщалось, что Катя Варнава призналась своим поклонникам, почему до сих пор не вышла замуж. На своей странице в интернете знаменитость разместила видео с выступления, где ее персонаж приходит к врачу и просит, чтобы ей отрезали безымянный палец. Дело в том, что в отпуске героиня Варнавы потеряла обручальное кольцо.