Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Гарик Харламов жестко ответил "халявщикам", желающим получить машину Шутить изволите: Акула-пышка появилась в Приморье и плавала по суше Samsung разрабатывает смарт-часы с размером дисплея как смартфон В Украине снова поднимутся цены из-за странной работы правительства В Мексике камеры наблюдения зафиксировали танец призрака Житель США удивил пользователей Сети опубликованными квадратными облаками Анфиса Чехова опубликовала "обручальный" пост «Бурановские бабушки» заговаривают огурцы и излечивают травами Следы древних великанов нашли в Рязанской области "Голые" снимки Анюты Рай стали раздражать поклонников Выборы нового губернатора Кузбасса состоятся в сентябре 2018 года "Денег нет, но вы держитесь": Жителям Волоколамска выдали 1000 респираторов
| | На рыбалку, к сородичам: Варнава насмешила фанатов перекошенным лицом

На рыбалку, к сородичам: Варнава насмешила фанатов перекошенным лицом

Сегодня, 13:45
Артистка Катя Варнава опубликовала на своей странице новое фото, которое повеселило пользователей.

На рыбалку, к сородичам: Варнава насмешила фанатов перекошенным лицом

 

Для нового снимка Варнава позировала в салоне авто. Саму фотографию знаменитость подписала, что едет на рыбалку к сородичам. Однако не только это привлекло внимание поклонников, а то, что артистка как всегда корчила лицо. Для снимка Катя сделала губы, как у уточки. Именно это и насмешило пользователей. Также фотография привлекает внимание тем, что у Варнавы на ней такие красивые и бездонные голубые глаза. Подписчики написали много комментариев, в которых одни восхищались красотой артистки. Другие написали шуточки по поводу перекошенного лица. Один из пользователей написал, что таким лицом Варнава распугает всю рыбу, что артистке придется только отметить приезд и все.

На рыбалку, к сородичам: Варнава насмешила фанатов перекошенным лицом

 

Ранее сообщалось, что Катя Варнава призналась своим поклонникам, почему до сих пор не вышла замуж. На своей странице в интернете знаменитость разместила видео с выступления, где ее персонаж приходит к врачу и просит, чтобы ей отрезали безымянный палец. Дело в том, что в отпуске героиня Варнавы потеряла обручальное кольцо.
Анна Котова
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Катя Варнава призналась, почему до сих пор не замужем
Катя Варнава призналась, почему до сих пор не замужем

Известная российская телеведущая и юмористка Катя Варнава призналась своим многочисленным поклонникам в том, почему она до сих пор не вышла замуж. В сети

Сумасшедшая собака и Катя в пижаме: Варнава жестко одернула хейтеров в Instagram
Сумасшедшая собака и Катя в пижаме: Варнава жестко одернула хейтеров в Instagram

Знаменитая актриса и публичная особа Катя Варнава не смогла долго терпеть критические комментарии пользователей и решила высказать им все, что о них думает.

Ноги некрасивые, поза неестественная: Фанаты критикуют Екатерину Варнаву
Ноги некрасивые, поза неестественная: Фанаты критикуют Екатерину Варнаву

На своей странице в Instagram знаменитая ведущая Катя Варнава опубликовала новое фото, которое удивило поклонников. Дело в том, что она предстала перед

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости