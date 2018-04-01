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| | Певцов и Дроздова показали поклонникам «приемную дочь»

Певцов и Дроздова показали поклонникам «приемную дочь»

Сегодня, 14:27
Звезды сериала «Бандитский Петербург» Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов сделали неожиданное признание. В эфире программы «В гости по утрам» они рассказали, что у них появился еще один ребенок, и для пущей убедительности продемонстрировали его телезрителям.

Певцов и Дроздова показали поклонникам «приемную дочь»

 

В семью актеров успешно влилась девушка Алена, бывшая студентка студии «Певоцвътеатр». «Дочь» проводит с семьей Дмитрия все свободное время: отпуск, выходные, праздники. А единственного родного сына Певцова и Дроздовой называет «братишкой». При этом никаких официальных документов, которые свидетельствуют о близких отношениях Алены с актерской семьей, не существует. У девушки есть биологическая семья: мама и бабушка, которых она очень любит. Однако против звездных родственников начинающая актриса ничего не имеет.

 

Такая привязанность Ольги и Дмитрия к Алене объясняется тем, что она из первого выпуска. Каждого своего ученика актеры воспринимают как родного и сильно переживают о том, как сложится личная и творческая жизнь каждого из них. Певцов подчеркивает, что первый курс был для них особенным, и вряд ли такие ощущения повторятся впредь.

В браке Ольга и Дмитрий прожили 25 лет. Они стали образцом крепкой семьи и рассказали секрет отношений. Выяснилось, что упрочить брак помогают разлуки. Дело в том, что актеры живут вместе и даже работают в одном театре. Поэтому отдыхать они привыкли отдельно. Дмитрий отправляется в активные путешествия, а Ольга предпочитает нежиться на морских курортах. Елисей же чаще ездит с отцом. Главным залогом крепкого брака актеры считают умение прислушиваться к своему партнеру.
Дарья Светозарова
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