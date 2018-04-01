Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк рассказала 5 удивительных фактов о себе

Молодая американская актриса Эмилия Кларк, которая прославилась благодаря роли Дейнерис Таргариен из «Игры престолов», рассказала о себе 5 удивительных фактов, которые способны удивить поклонников знаменитости.

Светлана Славянская

31-летняя Эмилия Кларк рассказала, что она могла бы стать отличным музыкантом. Девушка умеет играть на различных музыкальных инструментах, таких как фортепиано, гитара и флейта. Родилась девушка в Лондоне в семье инженера и получила полное имя - Эмилия Изабель Эуфемия Роуз Кларк. Отец актрисы умер и сейчас у девушки осталась только мать Дженнифер Кларк. Эмилия знает множество языков: английский и его диалекты, французский, немецкий и индийский.Кларк очень любит татуировки, у нее есть маленькая татуировка на мизинце правой руки. Эмилия Кларк была «Самой сексуальной женщиной» в 2015 году по версии журнала Esquire. Последний факт - Эмилия Кларк работала агентом по недвижимости вместе со своими друзьями из Нью-Йоркского университета. Актриса работала, чтобы заплатить за аренду комнаты в которой проживала.