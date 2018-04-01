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| | Александр Збруев не навещает в доме инвалидов ослепшую первую супругу

Александр Збруев не навещает в доме инвалидов ослепшую первую супругу

Сегодня, 14:20
Известно, что в скором времени актеру Александру Збруеву исполняется 80 лет. По такому поводу Первый канал решил создать мини-фильм в его честь. Очень много информации предоставлено о первой любви Збруева – Валентине Малявиной. Корреспонденты также взяли интервью и у экс-возлюбленной.

Александр Збруев не навещает в доме инвалидов ослепшую первую супругу

 

На момент встречи с Валентиной Збруеву было 20 лет, тогда он еще учился в актерском училище. Хоть родители запрещали создавать совместные планы, парочка все равно тайно поженилась. Ради будущего актера, Малявина поступила в то же самое училище, но учеба продлилась недолго. За короткое время будущую знаменитость стали приглашать на съемки фильмов. В итоге пришлось бросить учебу ради кинематографа.

Спустя время Малявина призналась Збруеву, что она завела роман с режиссером Павлом Арсеновым. После таких откровений, мужчина ушел из жизни начинающей актрисы. "Может быть, один раз тебя предал человек. Но если один раз, то предаст и второй. Это не настоящий человек, значит, а какой-то кривой", - считает по поводу предательства Александр Збруев.

Судьба Малявиной оказалась не особо радужной. Актриса выходила замуж три раза и в последнем браке убила супруга – Станислава Жданько. Валентину Малявину осудили до 9 лет лишения свободы, но просидела она в СИЗО 4 года. За это время знаменитость окончательно утратила зрение. Сейчас Малявина находится в пансионате для инвалидов. Актриса поведала, что была счастлива с первым супругом и жалеет, что он не посещает ее.

На такие жалобы Александр Збруев заявил, что желает запомнить Валентину молодой и красивой.
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