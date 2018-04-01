Рапунцель поделилась подробностями будущих родов: Проколют мочевой пузырь

Участница «Дома-2» Ольга Рапунцель не раз становилась предметом насмешек не только своих коллег по телестройке, но и обычных зрителей. Справедливости ради стоит отметить, что часто она сама виновата в казусах, которые с ней происходят. Так и в этот раз. Девушка готовится к родам и подробно комментирует свои ощущения, а недавно заявила, что ей будут прокалывать мочевой пузырь, чем очень насмешила пользователей Рунета.

Ольга и Дмитрий не скрывают, что готовятся к рождению дочери, хоть имени пока для малышки не выбрали. Рапунцель в последнее время стала самой рейтинговой участницей реалити-шоу. При этом свою подчас скандальную популярность она подпитывает публикациями в соцсетях. Девушка с легкостью ввязывается в словесную перепалку, не оставляет без ответа практически ни одни адресованный ей коммент. В этот раз с одной из подписчиц у Рапунцель разгорелась дискуссия о целесообразности стимуляции родов. При этом Ольга настаивала, что ребенок лучше знает, когда ему родиться, и не стоит его торопить. После знаменитость добавила, что ее наблюдает отличный специалист, который, в крайнем случае, вызовет роды проколом мочевого пузыря.

Дарья Светозарова

Фолловеры тут же ухватились за эту описку и начали всячески изощряться над будущей матерью. Ей советовали сменить доктора, который для стимуляции родов будет прокалывать мочевой пузырь. Однако знаменитость и сама осознала, что написала не то и исправилась. Она добавила, что имела в виду плодный пузырь, а описалась потому, что хотела в тот момент справить малую нужду, отметив, что с беременными это происходит часто.