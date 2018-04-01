Поклонников восхитила обложка модного журнала L`OFFICIEL с Яной Рудковской

Известный российский продюсер Яна Рудковская попала на обложку специального номера модного издания L`OFFICIEL. Поклонники отметили внешний вид звезды, а также саму фотографию.

Павел Селивёрстов

Обложка специального издания за февраль 2018 года будет украшена фотографией Яны Рудковской, также одной из главных тем журнала станет статья о тайной жизни продюсера и её мужа Евгения Плющенко. Звезда шоу-бизнеса предстала перед читателями в белом платье с большим количеством темно-синего узора на ярком фоне, скорей всего граффити. Поклонники отметили тот факт, что выбранная одежда прекрасно подходит для девушки, удачно смотрится на её фигуре. Но, по их мнению, всё портит неудачно выбранный фон, который перебивает всю прелесть снимка своей яркостью.В этой же публикации она обратилась к подписчикам, которые раскритиковали её видео со съемок для апрельского L`OFFICIEL. Многие выразили свое негативное мнение относительно того, что девушка позировала, совсем не стесняясь. Рудковская призвала больше внимания обращать на себя, а не на поведение других.