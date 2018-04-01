Кристина Орбакайте организовала для дочери сказочный день рождения

Дочке известной певицы Кристины Орбакайте в конце марта исполнилось 6 лет. По случаю дня рождения Клавдии в пятницу звездная мама устроила для нее сказочное торжество.

На вечеринку были приглашены дети родных и знакомых Кристины Орбакайте и ее супруга Михаила Земцова. Поздравить Клавдию пришли певица Жасмин с дочкой Маргаритой, близнецы Киркорова, Лиза и Гарри Пугачевой и Галкина. Детей на празднике развлекали профессиональные аниматоры. Видео со сказочной вечеринки уже появилось в Сети. День рождения проходил в стиле Disney. Зал был декорирован под дворец, а главной принцессой торжества стала Клавдия. Детям не пришлось скучать на празднике. С ними проводили веселые конкурсы, мастер-классы по изготовлению свечей. Маленьких гостей развлекали шоу с попугаями и обезьянами, устраивали для них бумажную вечеринку. Завершилась вечеринка веселой дискотекой.

Клавдия – первый ребенок у Кристины Орбакайте и Михаила Земцова, которые женились в 2005 году. У Кристины есть еще два сына от первых браков.