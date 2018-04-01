Анфиса Чехова опубликовала "обручальный" пост

Секс-звезда России Анфиса Чехова опубликовала очередной пост в социальной сети Instagram, выложив в "паутинку" фотографию своей руки с обручальным кольцом. Ладонь ведущей придерживает руку неизвестного мужчины, из чего можно сделать вывод, что сексуальная дама обручилась с новым возлюбленным, но есть одно "но".
Пост Чехова обнародовала 1 апреля, когда люди шутят друг над другом. Подписчики Анфисы, помня об этом дне, неоднозначно отнеслись к изобретению телеведущей. Одни принялись поздравлять звезду с ее обручением, радуясь за личное счастье кумира, другие принялись под фотографией выписывать напоминание о 1 апреля, не веря в искренность автора публикации. При этом спустя всего несколько минут "обручальный" снимок Анфисы набрал 8,6 тысяч "сердечек" от благодарных фолловеров.
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