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| | "Голые" снимки Анюты Рай стали раздражать поклонников

"Голые" снимки Анюты Рай стали раздражать поклонников

Сегодня, 11:41
Звезда социальной сети Instagram Анюта Рай начинает надоедать поклонникам однообразием в ленте. Не спасают ситуацию даже фото топлес в шлеме.

"Голые" снимки Анюты Рай стали раздражать поклонников

 

Анюта Рай щедро делится фотографиями своей личной и публичной жизни в сети. Так девушка выложила несколько новых снимков, на которых позирует на берегу в лучах солнца, одетая только в шорты и шлем и стыдливо прикрывая грудь руками. Фотографии сделаны на Бали, где девушка отдыхала некоторое время.

"Голые" снимки Анюты Рай стали раздражать поклонников

 

Хотя её подписчикам начинает казаться, что она там не отдыхала, а усердно работала не один год. Каждый день Анюта публикует фотографии с Бали, которым, кажется, нет конца. Это начинает злить поклонников, которые до этого были довольно терпеливы. Отметим, что сейчас Анюта Рай находится в Японии и, к удивлению фанатов, постить ей нечего. «В Японии больше хочется гулять, чем снимать, поэтому фоток пока нет», - оправдывается модель.
Елизавета Трюфель
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