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| | «Ты сделал себя сам»: Филипп Киркоров трогательно поздравил Сергея Лазарева с юбилеем

«Ты сделал себя сам»: Филипп Киркоров трогательно поздравил Сергея Лазарева с юбилеем

Сегодня, 11:38
Король российской эстрады Филипп Киркоров в Instagram трогательно поздравил своего коллегу и друга Сергея Лазарева с днем рождения. Популярному артисту 1 апреля исполняется ровно 35 лет.

«Ты сделал себя сам»: Филипп Киркоров трогательно поздравил Сергея Лазарева с юбилеем

 

Филипп Киркоров один из первых знаменитостей поздравил своего коллегу Сергея Лазарева с юбилеем. На своем аккаунте певец написал трогательные слова, в которых заявил, что Лазарев один из немногих талантливых артистов, который сделал себя сам. К теплым пожелания присоединилась и миллионы поклонников, которые в социальных сетях также принялись поздравлять артиста с праздником.

«Сегодня Праздник у тебя!!! Сережа, дорогой! Иди и дальше своим путём, и оставайся таким же , каким я тебя знаю уже почти 20 лет- открытым, честным, добрым, веселым, бескомпромиссным, невероятно талантливым и благородным! И оставайся в таком состоянии души как можно дольше! Это мое главное тебе пожелание!», - написал Филипп Киркоров.
Светлана Славянская
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