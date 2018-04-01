Елена Исинбаева впервые показала своего сына

Спортсменка Елена Исинбаева впервые после родов опубликовала фото со своим сыном, а точнее коляску с ребенком. Сейчас малышу всего полтора месяца, а сама спортсменка восстанавливает форму. Елена не спешит возвращаться в общество, а судя по ее Instagram-странице, она просто наслаждается материнством.

После долгого молчания Елена Исинбаева решилась опубликовать новое фото с прогулки. Спортсменка на снимке в прекрасной форме с рюкзаком за плечами, в котором, скорее всего, лежат все необходимые вещи для прогулки с ребенком. Саму фотографию Елена подписала: "с сыночком и кровинушкой". Отметим, что кровинушкой Исинбаева называет свою сестру Инессу. Именно сестра помогает спортсменке справляться с заботами о малыше.

Анна Котова

Знаменитость пока не показывает ребенка, также как и не говорит его имя. Также Елена пока не планирует возвращаться домой, так как считает, что сын еще не совсем окреп для климата Волгограда.