Избиратели массово отрекаются от Ксении Собчак из-за её постов в соцсетях

По завершению выборов президента многие подписчики Ксении Собчак испытали недоумение. Причиной тому послужили её посты в социальных сетях.

Не только противники подвергли критике действия Собчак, но также и её избиратели. Они заявляли, что им нравился перспективный молодой политик, который был готов к действиям и переменам. Хотя Ксения не стала президентом, но она продолжила свою политическую компанию «Я против», чтобы посещать митинги.Ранее пользователи интернета заявляли, что хотели бы, чтобы Собчак участвовала в следующих выборах президента. Теперь их мнение изменилось, и большинство обратилось к Ксении с просьбой перестать притворяться, что её заботит будущее России. Такая перемена в отношении связанна с Instagram-страницей телеведущей. Она перестала публиковать посты, которые затрагивают социально важные проблемы, и всё больше стала уделять времени рекламным публикациям. Многие из подписчиков считают, что президентская компания была нужна Собчак для пиара, и повышения стоимости её рекламных услуг. Они также заявили, что больше не будут за неё голосовать.