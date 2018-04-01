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| | Избиратели массово отрекаются от Ксении Собчак из-за её постов в соцсетях

Избиратели массово отрекаются от Ксении Собчак из-за её постов в соцсетях

Сегодня, 11:43
По завершению выборов президента многие подписчики Ксении Собчак испытали недоумение. Причиной тому послужили её посты в социальных сетях.

Избиратели массово отрекаются от Ксении Собчак из-за её постов в соцсетях

 

Не только противники подвергли критике действия Собчак, но также и её избиратели. Они заявляли, что им нравился перспективный молодой политик, который был готов к действиям и переменам. Хотя Ксения не стала президентом, но она продолжила свою политическую компанию «Я против», чтобы посещать митинги.

Ранее пользователи интернета заявляли, что хотели бы, чтобы Собчак участвовала в следующих выборах президента. Теперь их мнение изменилось, и большинство обратилось к Ксении с просьбой перестать притворяться, что её заботит будущее России. Такая перемена в отношении связанна с Instagram-страницей телеведущей. Она перестала публиковать посты, которые затрагивают социально важные проблемы, и всё больше стала уделять времени рекламным публикациям. Многие из подписчиков считают, что президентская компания была нужна Собчак для пиара, и повышения стоимости её рекламных услуг. Они также заявили, что больше не будут за неё голосовать.
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