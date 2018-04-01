Сталлоне навестил Шварценеггера после перенесенной экспериментальной операции

Известно, что Арнольд Шварценеггер был прооперирован, ему заменили сердечный клапан. Сильвестр Сталлоне приехал в больницу, чтобы узнать о состоянии своего близкого друга. Сталлоне уверен, что «Терминатор» в скором времени вернется в строй и будет он еще сильнее, чем ранее. Звездный друг прооперированного дал небольшое интервью порталу TMZ.

Корреспонденты TMZ хотели узнать, бросит ли Шварценеггер курить сигары. Сталлоне ответил на этот счет следующее: «Есть вещи, от которых невозможно отказаться. Это — курить сигары и дышать».Журналист заметил, что Сильвестр Сталлоне выглядит шикарно, его физическая форма просто идеальна. Репортер решил узнать, не желает ли Сталлоне дать какие-нибудь советы Шварценеггеру по физическим упражнениям. Такой вопрос вызвал смех у актера. Сталлоне считает, что давать советы семикратному чемпиону соревнований «Мистер Олимпия» будут более чем глупо.Стоит отметить, что 70-летний Арнольд Шварценеггер был отправлен в Лос-Анджелес – ему сделали операцию на сердце. Манипуляция по замене катетерного клапана должна была прийти быстро, но на пути стали некие осложнения, поэтому операцию пришлось проводить на открытом сердце. После замены клапана первое, что сказал Шварценеггер, было: «I’m Back!» («Я вернулся» - прим. VladTime).