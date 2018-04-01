Нюша призналась, что ее внутреннее «я» не всегда пробивается наружу

Певица Нюша заинтриговала подписчиков своим загадочным постом в Instagram. Девушка призналась, что ей сложно быть самой собой, так как ее внутреннее «я» не всегда может пробиться наружу.

Философские размышления о внутреннем мире Нюша разместила в своем Instagram-блоге. По мнению звезды, внутренний мир человека не всегда соответствует его действиям и желаниям. Знаменитая исполнительница призналась, что ее «я» внутри не всегда способно пробиться наружу. Для достижения внутренней гармонии певице приходится прикладывать много усилий и проводить огромную работу над собой.

К посту Нюша добавила откровенный снимок, на котором она запечатлена в полумраке спиной к камере. На певице сексуальный черный боди. Поклонники поддержали молодую исполнительницу и отметили важность данной темы. Пост за короткое время набрал около 50 тыс лайков.