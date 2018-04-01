«Какая красотка!»: Похорошевшая Наталья Рудова восхитила поклонников в Instagram

На днях Наталья Рудова буквально шокировала пользователей Сети своим внешним видом без макияжа. Теперь актриса решила исправить ситуацию и предстать в образе Instagram-дивы.

Светлана Славянская

34-летняя звезда российских сериалов и кино Наталья Рудова отстояла свой титул одной из самых красивых женщин России, после того, как возмутила общественность «помятым» видом без макияжа. Актриса в Instagram предстала с макияжем и укладкой, которую оценили поклонники знаменитости.«Безумно красивая, с макияжем просто великолепна», «Вы прекрасна Наталья, вы Богиня», «Голова кругом от красоты», «Тот случай, когда макияж только подчеркнул красоту Натальи», «с косметикой другой дело и совершенно иное лицо», «Какая же вы красавица!», - заявили фолловеры Рудовой.