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| | «Какая красотка!»: Похорошевшая Наталья Рудова восхитила поклонников в Instagram

«Какая красотка!»: Похорошевшая Наталья Рудова восхитила поклонников в Instagram

Сегодня, 10:52
На днях Наталья Рудова буквально шокировала пользователей Сети своим внешним видом без макияжа. Теперь актриса решила исправить ситуацию и предстать в образе Instagram-дивы.

«Какая красотка!»: Похорошевшая Наталья Рудова восхитила поклонников в Instagram

 

34-летняя звезда российских сериалов и кино Наталья Рудова отстояла свой титул одной из самых красивых женщин России, после того, как возмутила общественность «помятым» видом без макияжа. Актриса в Instagram предстала с макияжем и укладкой, которую оценили поклонники знаменитости.

«Безумно красивая, с макияжем просто великолепна», «Вы прекрасна Наталья, вы Богиня», «Голова кругом от красоты», «Тот случай, когда макияж только подчеркнул красоту Натальи», «с косметикой другой дело и совершенно иное лицо», «Какая же вы красавица!», - заявили фолловеры Рудовой.
Светлана Славянская
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