Одесская «Барби» заявила, что у неё растёт не только грудь и ягодицы

Валерия Лукьянова сообщила о том, что она «стала слишком избирательной». Одесская Барби похвасталась интеллектуальным ростом и новым взглядом на мир.

Знаменитость отметила, что осознала ничтожность тех психологических тем её постов, которые занимали её ранее. Валерия Лукьянова поделилась, что за последнее время она стала по-другому смотреть на мир и стала слишком избирательной. Она комментирует это так: «Если раньше я делала какие то вещи неосознанно, или импульсивно, то сейчас я подвергаю анализу всё, с чем соприкасаюсь, и большинство, что мне предлагает эта реальность, мне не подходит».Таким изменениям одесская «Барби» только рада, ведь для неё важна гармония со своим духом. Новое восприятие реальности помогло Валерии стать не только избирательной, но и понять свои истинные желания.