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| | Поклонники пришли в шок от нового вида Ольги Бузовой

Поклонники пришли в шок от нового вида Ольги Бузовой

Сегодня, 10:01
На своей странице в Instagram Ольга Бузова выложила новое совместное фото со стилистом Томанин Саркисян. Однако подписчики были поражены внешним видом певицы.

Поклонники пришли в шок от нового вида Ольги Бузовой

 

Бузова опубликовала в социальной сети совместную фотографию с известным стилистом Томасин Саркисян. На снимке девушки изображены в полный рост, что позволяет им продемонстрировать свои новые наряды. Черный топ превосходно подчёркивает пресс певицы, а длинная юбка показывает длинные ноги исполнительницы.

Вместо того, чтобы похвалить Ольгу за превосходную фигуру, подписчики уделили внимание бровям певицы, всячески критикуя их форму и размер. Многим из комментирующих они показались слишком большими. Некоторые из поклонников не прошли мимо наряда Бузовой и раскритиковали его. Одна из фанаток заявила, что, если продолжить носить топы и юбки такого плана, то в будущем можно лишиться способности иметь детей.
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