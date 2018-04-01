Поклонники пришли в шок от нового вида Ольги Бузовой

На своей странице в Instagram Ольга Бузова выложила новое совместное фото со стилистом Томанин Саркисян. Однако подписчики были поражены внешним видом певицы.

Бузова опубликовала в социальной сети совместную фотографию с известным стилистом Томасин Саркисян. На снимке девушки изображены в полный рост, что позволяет им продемонстрировать свои новые наряды. Черный топ превосходно подчёркивает пресс певицы, а длинная юбка показывает длинные ноги исполнительницы.Вместо того, чтобы похвалить Ольгу за превосходную фигуру, подписчики уделили внимание бровям певицы, всячески критикуя их форму и размер. Многим из комментирующих они показались слишком большими. Некоторые из поклонников не прошли мимо наряда Бузовой и раскритиковали его. Одна из фанаток заявила, что, если продолжить носить топы и юбки такого плана, то в будущем можно лишиться способности иметь детей.