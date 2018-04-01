Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Завтра на Землю упадет китайская космическая станция Путин принял заявление Тулеева и согласился отстранить его с должности Новое приложение для Androind спрячет вырез на экране смартфона Максим Фадеев рассказал как его обматерил Юрий Николаев Орангупанда или пандангутанг: Ученые показали «результат» скрещивания орангутанга и панды В продаже появится Coca-Cola со вкусом активированного угля и авокадо Концерт юных артистов «Синяя птица» посвятят погибшим в Кемерово Губернатор Кемерово Аман Тулеев подал в отставку Сергея Мавроди тайно похоронили в Москве на Троекуровском кладбище Занюхай презерватив: Молодёжь поглощает новый опасный челлендж Участница "Дом-2" заявила о беременности от любовника Ольги Бузовой В Ростове призвали проверить аварийную безопасность маршруток после трагедии в Кемерово
| | Анджелина Джоли опровергла свою измену Брэду Питту на съемках фильма «Солт»

Анджелина Джоли опровергла свою измену Брэду Питту на съемках фильма «Солт»

Сегодня, 09:46
На днях американские журналисты сообщили, что Анджелина Джоли изменила своему супругу в 2009 году на съемках фильма «Солт» про русскую шпионку. Сама актриса полностью опровергла данное утверждение и заявила, что в браке с актером была честна.

Анджелина Джоли опровергла свою измену Брэду Питту на съемках фильма «Солт»

 

Таблоиды из США массово распространили информацию, что уличили Анджелину Джоли на измене Брэду Питту. Сообщается, что актриса ещё в 2009 году завела роман со своим учителем по диалектам, который занимался с Анджелиной для фильма «Солт». Теперь источники утверждают, что Брэд пытается использовать супружескую неверность Анджелины против неё, чтобы получить опеку над своими детьми.

Сама актриса полностью опровергает свой роман с тренером по диалектам и утверждает, что всегда была верна бывшему супругу. Кроме того, Джоли утверждает, что недобросовестные издания пытаются сделать фальшивую сенсацию на её имени.
Светлана Славянская
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
«Брэд Питт в прошлом»: Анджелина Джоли нашла нового возлюбленного
«Брэд Питт в прошлом»: Анджелина Джоли нашла нового возлюбленного

Знаменитая красавица Анджелина Джоли уже окончательно оправилась после громкого развода с актером и отцом своих шестерых детей Брэдом Питтом. Американские СМИ

Анджелина Джоли нашла замену Брэду Питту
Анджелина Джоли нашла замену Брэду Питту

Как сообщают голливудские СМИ, Анджелина Джоли уже нашла замену своему бывшему мужу Брэду Питту. Новым спутником стал известный музыкант, певец и актер -

Бритни Спирс заявила о готовности заменить Брэду Питту Анджелину Джоли
Бритни Спирс заявила о готовности заменить Брэду Питту Анджелину Джоли

Певица Бритни Спирс не против скрасить одиночество актера Брэда Питта, который сейчас переживает процесс расставания со своей супругой и коллегой Анджелиной

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости