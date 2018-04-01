Анджелина Джоли опровергла свою измену Брэду Питту на съемках фильма «Солт»

На днях американские журналисты сообщили, что Анджелина Джоли изменила своему супругу в 2009 году на съемках фильма «Солт» про русскую шпионку. Сама актриса полностью опровергла данное утверждение и заявила, что в браке с актером была честна.

Светлана Славянская

Таблоиды из США массово распространили информацию, что уличили Анджелину Джоли на измене Брэду Питту. Сообщается, что актриса ещё в 2009 году завела роман со своим учителем по диалектам, который занимался с Анджелиной для фильма «Солт». Теперь источники утверждают, что Брэд пытается использовать супружескую неверность Анджелины против неё, чтобы получить опеку над своими детьми.Сама актриса полностью опровергает свой роман с тренером по диалектам и утверждает, что всегда была верна бывшему супругу. Кроме того, Джоли утверждает, что недобросовестные издания пытаются сделать фальшивую сенсацию на её имени.