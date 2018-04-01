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| | Максим Фадеев рассказал как его обматерил Юрий Николаев

Максим Фадеев рассказал как его обматерил Юрий Николаев

Сегодня, 09:46
Автор многих хитов, продюсер из Кургана Максим Фадеев дал интервью для канала «Трансформатор». В ходе ролика Фадеев рассказал, как стал известным. Из интервью стало известно, что старт творческой карьеры был не самым лучшим – курганского продюсера обматерил ведущий известного в прошлом шоу «Утренняя почта» Юрий Николаев.

Максим Фадеев рассказал как его обматерил Юрий Николаев

 

Максим Фадеев рассказал, что мечтал оказаться на передаче, так как такой ход выдвинул бы его сразу в звезды. Продюсер, собравшись с мыслями, собрал вещи и поехал в столицу России – Москву. Известно, что денег у молодого исполнителя не было, но надежда в успех брала вверх и внушала Фадееву ехать в любом случае. Он думал, что сейчас встретит Юрия Николаева и тот молниеносно оценит его записи, поэтому стал поджидать его неподалеку от Останкино. Дождавшись ведущего, Фадеев перекрыл дорогу герою известно шоу «Утренней почты» и сказал: « Извините, здравствуйте, я из Кургана, я хотел вам передать кассету». На что Юрий Николаев ответит четко и ясно: «Иди на***». После такого ответа продюсер будто бы умер, а Николаев «уплыл, как корабль».

Максим Фадеев сообщил, что на Юрия Николаева за старый инцидент не обижен, но для себя понял одно – нужно обязательно слушать все присланные записи. Также продюсер из Кургана подчеркнул, что намерен работать только с теми, кто желает выразить себя в творчестве.
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